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03.03.2024
Черноморец
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
3 : 0
03.03.2024
Алания
Россия. Первая лига, 21 тур
Арсенал
2 : 0
03.03.2024
Черноморец
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
3 : 0
03.03.2024
Алания

Черноморец - Алания - 17 июля 2023

Черноморец
17.07.2023, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Алания
81' В. Руденко
65' Б. Гурциев (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Черноморец - Алания
Матч завершен
Замена
Юрий Будагян ️️️️➡️️ Дмитрий Коробов
89'
87'
Замена
Давид Кобесов ️️️️➡️️ Алан Цараев
87'
Замена
Сослан Качмазов ️️️️➡️️ Ибрагим Цаллагов
ГОЛ! 1:1
Владислав Руденко
81'
Замена
Никита Климов ️️️️➡️️ Зикрула Магомедов
81'
Замена
Антон Антонов ️️️️➡️️ Владислав Адаев
80'
76'
Замена
Валерий Царукян ️️️️➡️️ Батраз Гурциев
75'
Замена
Давид Караев ️️️️➡️️ Ислам Машуков
Замена
Шамиль Саадуев ️️️️➡️️ Магомед Абакаров
69'
Замена
Владислав Руденко ️️️️➡️️ Артем Делькин
68'
Желтая карточка
Дмитрий Коробов
67'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Батраз Гурциев
65'
Замена
Степан Мельников ️️️️➡️️ Заур Тарба
45' +1
Желтая карточка
Ибрагим Цаллагов
34'
Желтая карточка
Алан Багаев
Желтая карточка
Денис Фомин
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
14
Иван Маклаков
ЛЗ
5
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Алексей Гречкин
ЦЗ
10
Зикрула Магомедов
ЦП
77
Дмитрий Коробов
АП
96
Владислав Адаев
ЛВ
27
Даниил Гурченко
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Алания
22
Алан Цараев
ПВ
1
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Черноморец
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
30
Олег Красильниченко
ЛЗ
24
Юрий Будагян
ЦП
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
18
Давид Кобесов
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
80
Валерий Царукян
АП
11
Алан Чочиев
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
63
Давид Караев
ЦФ
9
Хусаин Норчаев
ЦФ
4-1-3-2
1
Фролкин
14
Маклаков
17
Фомин
15
Гречкин
5
Гараев
10
Магомедов
96
Адаев
77
Коробов
27
Гурченко
9
Абакаров
90
Делькин
3-2-1-3-1
1
Солдатенко
30
Шавлохов
5
Багаев
19
Бутаев
13
Засеев
15
Цаллагов
6
Тарба
7
Гурциев
99
Гиоргобиани
22
Цараев
14
Машуков
77
Коробов
24
Будагян
24
Будагян
77
Коробов
10
Магомедов
21
Климов
21
Климов
10
Магомедов
96
Адаев
7
Антонов
7
Антонов
96
Адаев
9
Абакаров
10
Саадуев
10
Саадуев
9
Абакаров
90
Делькин
19
Руденко
19
Руденко
90
Делькин
15
Цаллагов
4
Качмазов
4
Качмазов
15
Цаллагов
22
Цараев
18
Кобесов
18
Кобесов
22
Цараев
7
Гурциев
80
Царукян
80
Царукян
7
Гурциев
6
Тарба
21
Мельников
21
Мельников
6
Тарба
14
Машуков
63
Караев
63
Караев
14
Машуков
Остались в запасе
Черноморец
Алания
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
30
Олег Красильниченко
ЛЗ
8
Никита Панамарев
ЦП
Главный тренер
Константин Зырянов
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Эрик Губиев
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
9
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
30
Олег Красильниченко
ЛЗ
8
Никита Панамарев
ЦП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Эрик Губиев
ПЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
9
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Черноморец - Алания
2
2
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Михаил Иванов (Кострома)
Резервный судья:
Юрий Карпов (Петрозаводск)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Москва)
Стадион:
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- : -
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Родина
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Волгарь
- : -
09.03.2024
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Россия. Первая лига, 22 тур
Кубань
- : -
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Арсенал
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
- : -
08.03.2024
КАМАЗ
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Енисей
- : -
09.03.2024
Акрон
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