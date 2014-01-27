Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А

Леау прокомментировал инцидент с расистскими выкриками в адрес Меньяна

Серия А. «Ювентус» обменялся голами с «Эмполи» (1:1), играя с 18-й минуты в меньшинстве