Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Леау прокомментировал инцидент с расистскими выкриками в адрес Меньяна
Серия А. «Ювентус» обменялся голами с «Эмполи» (1:1), играя с 18-й минуты в меньшинстве
Леау прокомментировал инцидент с расистскими выкриками в адрес Меньяна
Серия А. Миранчук забил победный гол в матче «Аталанта» – «Удинезе» (2:0)
Обзор матча «Аталанта» – «Удинезе» голы и лучшие моменты (Видео)
«Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Серия А. «Ювентус» обменялся голами с «Эмполи» (1:1), играя с 18-й минуты в меньшинстве
Обзор матча «Ювентус» – «Эмполи» голы и лучшие моменты (Видео)