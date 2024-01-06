Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
«Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января
Серия А. Влашич помог «Торино» разгромить «Наполи» (3:0)