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Верона
Торино
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
4 февраля, 19:07
0
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:15
0
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:00
0
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
29 января, 11:50
4
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»
26 января, 11:23
0
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
4 февраля, 19:07
0
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:15
0
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:00
0
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
29 января, 11:50
4
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»
26 января, 11:23
0
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
25 января, 08:54
0
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
23 января, 12:19
1
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
18 января, 10:40
0
«Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января
12 января, 17:20
0
Серия А. Влашич помог «Торино» разгромить «Наполи» (3:0)
7 января, 18:55
0
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Последние матчи
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Верона
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
04.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 1
28.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
0 : 0
04.02.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи

Верона - Торино - 12 мая 2024

Верона
12.05.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 36 тур
- : -
Не начался
Торино
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Верона - Торино
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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