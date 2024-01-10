«Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля

Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»

Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и оторвался от него на 4 очка