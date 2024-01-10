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«Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:41
0
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
5 февраля, 12:41
2
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
5 февраля, 10:20
3
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
5 февраля, 09:54
0
Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и оторвался от него на 4 очка
5 февраля, 00:41
0
«Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:41
0
Обзор матча «Аталанта» – «Лацио» голы и лучшие моменты (Видео)
4 февраля, 21:52
0
«Аталанта» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:23
0
«Аталанта» – «Лацио»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:04
0
«Лацио» готов купить футболиста «Крыльев Советов» за 8 миллионов
30 января, 18:57
8
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
5 февраля, 12:41
2
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
5 февраля, 10:20
3
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
5 февраля, 09:54
0
Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и оторвался от него на 4 очка
5 февраля, 00:41
0
Обзор матча «Интер» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
5 февраля, 00:41
0
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Лацио
Ювентус
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
16.01.2024
Сассуоло
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
3 : 1
04.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 0
28.01.2024
Наполи
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 1
27.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 21 тур
Лечче
0 : 3
21.01.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
16.01.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
11.01.2024
Фрозиноне

Лацио - Ювентус - 30 марта 2024

Лацио
30.03.2024, суббота, 00:00
Италия. Серия А, 30 тур
- : -
Не начался
Ювентус
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лацио - Ювентус
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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