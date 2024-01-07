«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
«Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января
Серия А. Влашич помог «Торино» разгромить «Наполи» (3:0)