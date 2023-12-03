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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 03 декабря 2023
Наполи
03.12.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 3
Завершен
Интер
44'
Х. Чалханоглу
61'
Н. Барелла
85'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Интер
Замена
А. Дзербин
️️️️
Натан
87'
86'
Желтая карточка
М. Тюрам
86'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
86'
Замена
Я. Биссек
️️️️
М. Дармиан
85'
ГОЛ! 0:3!
М. Тюрам
Пас отдал
Х. Куадрадо
78'
Желтая карточка
М. Дармиан
77'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Г. Мхитарян
77'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Дюмфрис
Желтая карточка
А. Ррахмани
76'
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Лоботка
75'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Э. Эльмас
75'
Замена
Д. Распадори
️️️️
М. Политано
68'
61'
ГОЛ! 0:2!
Н. Барелла
Пас отдал
Л. Мартинес
Желтая карточка
Э. Эльмас
59'
44'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Н. Барелла
18'
Замена
К. Аугусто
️️️️
С. де Врей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
4
Натан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
4
Натан
5
Эстигард
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
7
Кварацхелия
99
Эльмас
21
Политано
45
Осимхен
4-4-2
1
Зоммер
36
Дармиан
6
де Врей
15
Ачерби
32
Димарко
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тюрам
68
Лоботка
20
Зелински
20
Зелински
68
Лоботка
99
Эльмас
35
Линдстрем
35
Линдстрем
99
Эльмас
4
Натан
24
Дзербин
24
Дзербин
4
Натан
21
Политано
18
Распадори
18
Распадори
21
Политано
6
де Врей
30
Аугусто
30
Аугусто
6
де Врей
36
Дармиан
31
Биссек
31
Биссек
36
Дармиан
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
7
Куадрадо
7
Куадрадо
24
Дюмфрис
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
Остались в запасе
Наполи
Интер
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
15
Жуан
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
15
Жуан
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Наполи - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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