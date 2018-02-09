ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
Определился первый игрок, добравшийся до отметки в 30 голов в этом сезоне
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
Определился первый игрок, добравшийся до отметки в 30 голов в этом сезоне
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»
«Тулуза» – «Ланс»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января