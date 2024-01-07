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Гавр
Тулуза
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
8 февраля, 01:10
0
Кузяева впервые удалили во Франции
8 февраля, 00:30
6
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 10:10
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
4 февраля, 18:26
1
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
8 февраля, 01:10
0
Кузяева впервые удалили во Франции
8 февраля, 00:30
6
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 10:10
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
4 февраля, 18:26
1
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:15
0
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
31 января, 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
31 января, 11:57
2
Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»
30 января, 08:07
1
«Тулуза» – «Ланс»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
27 января, 13:36
0
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Последние матчи
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Гавр
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шатору
0 : 1
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Руан
4 : 3
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/8 финала
Страсбур
3 : 1
07.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
1 : 1
04.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
2 : 3
28.01.2024
Гавр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шатору
0 : 1
21.01.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
2 : 3
04.02.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 2
28.01.2024
Ланс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Руан
4 : 3
21.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза

Гавр - Тулуза - 10 марта 2024

Гавр
10.03.2024, воскресенье, 00:00
Франция. Лига 1, 25 тур
- : -
Не начался
Тулуза
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Гавр - Тулуза
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
0
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Нарушения
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
- : -
11.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
- : -
11.02.2024
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