22.11.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 13 тур
Франция. Лига 1, 13 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-1-1-3-2
30
Шевалье
25
Мендеш
4
Бералдо
6
Забарный
33
Заир-Эмери
17
Витинья
87
Невеш
7
Кан Ин
19
Мбайе
9
Рамуш
24
Маюлу
3-3-3-1
1
Мори
12
Санганте
4
Льорис
15
Секо
77
Него
7
Туре
28
Зуауи
8
Кехта
26
Эбоног
30
Ндиайе
22
Сумаре
4
Бералдо
21
Эрнандес
21
Эрнандес
4
Бералдо
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
7
Кан Ин
29
Барколя
29
Барколя
7
Кан Ин
9
Рамуш
47
Нджанту
47
Нджанту
9
Рамуш
24
Маюлу
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
24
Маюлу
8
Кехта
13
Дукуре
13
Дукуре
8
Кехта
77
Него
7
Намли
7
Намли
77
Него
7
Туре
30
Хадра
30
Хадра
7
Туре
30
Ндиайе
10
Мамбимби
10
Мамбимби
30
Ндиайе
Остались в запасе
ПСЖ
Гавр
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
42
Давид Боли
ЦЗ
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча ПСЖ - Гавр
2
1
Всего ударов по воротам
31
12
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
8
Офсайды
3
3
Количество передач
599
313
Сейвы
3
8
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
13
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
22
7
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
3.46
1.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Гавра», 13-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»