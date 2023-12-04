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0
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 09:56
0
«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 21:27
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:22
0
Новичок «Лиона» пригласил маму на первую фотосессию в клубе
3 февраля, 18:25
0
«Зенит» – в топ-5 клубов мира по тратам на зимние трансферы
3 февраля, 15:43
38
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Монпелье
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Феньи-Ольнуа
0 : 4
24.01.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монпелье
1 : 4
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Ницца
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2 : 1
03.02.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
0 : 0
28.01.2024
Лилль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Феньи-Ольнуа
0 : 4
24.01.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лион
2 : 1
07.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1 : 0
04.02.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион

Монпелье - Лион - 11 февраля 2024

Монпелье
11.02.2024, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 21 тур
- : -
Не начался
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Лион
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Монпелье
40
Бенжамин Леком
ВР
35
Люка Минкарелли-Давен
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
5
Модибо Саньян
ЦЗ
27
Бесир Омераджич
ЦЗ
29
Энцо Чато
ПЗ
70
Танги Кулибали
ЛП
13
Жорис Шотар
ЦП
11
Тежи Саванье
ЦП
22
Халил Фаяд
ПП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
22
Клинтон Мата
ЦЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Джейк О'Брайен
ЦЗ
3
Николас Тальяфико
ЛП
13
Неманья Матич
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
37
Эрнест Нуама
ЦФ
10
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Джифт Эммануэль Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Монпелье
Лион
3-2-4-1
40
Леком
6
Жульен
5
Саньян
27
Омераджич
35
Минкарелли-Давен
29
Чато
70
Кулибали
13
Шотар
11
Саванье
22
Фаяд
10
Хазри
3-4-3
1
Лопеш
22
Мата
55
Чалета-Цар
12
О'Брайен
98
Мэйтленд-Найлс
13
Матич
6
Какере
3
Тальяфико
9
Орбан
10
Ляказетт
37
Нуама
Остались в запасе
Монпелье
Лион
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Пьер Саже
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Пьер Саже
Статистика матча Монпелье - Лион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
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