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0
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«Лорьян» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 12:54
0
«Лорьян» – «Гавр»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
27 января, 13:32
0
«Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
13 января, 16:20
0
Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe
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«Монако» упустил победу в Лорьяне при капитане Головине – он впервые сыграл за команду с повязкой
17 сентября 2023, 16:32
2
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:15
0
Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин
31 января, 20:24
5
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
13 января, 20:14
5
«Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
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Лорьян
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сошо
2 : 0
06.01.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сошо
3 : 2
21.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
1 : 2
04.02.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
2 : 3
28.01.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сошо
2 : 0
06.01.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
2 : 3
04.02.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
0 : 0
28.01.2024
Нант
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сошо
3 : 2
21.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс

Лорьян - Реймс - 11 февраля 2024

Лорьян
11.02.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
- : -
Не начался
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Реймс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
37
Тео Ле Бри
ЛП
44
Айман Кари
ЦП
21
Жюльен Понко
ЦП
6
Имран Луза
ЦП
19
Лоран Абержель
ЦП
7
Панос Кацерис
ПП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Брис
Реймс
94
Йехван Диуф
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
24
Эммануэль Агбаду
ПЗ
26
Бенджамин Стамбули
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
8
Амир Ричардсон
ЦП
15
Маршал Манетси
ЦФ
9
Мохаммед Дарами
ЦФ
14
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лорьян
Реймс
3-5-1-1
38
Мвого
3
Тальби
95
Туре
32
Аджей
37
Ле Бри
21
Понко
6
Луза
19
Абержель
7
Кацерис
44
Кари
9
Бамба
4-3-3
94
Диуф
24
Агбаду
5
Абдельхамид
2
Окуму
25
де Смет
26
Стамбули
10
Теума
8
Ричардсон
14
Хадра
9
Дарами
15
Манетси
Остались в запасе
Лорьян
Реймс
Главный тренер
Режи Ле Брис
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Режи Ле Брис
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Лорьян - Реймс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
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