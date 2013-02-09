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Лилль
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
9 февраля, 18:55
0
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
9 февраля, 17:42
13
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
9 февраля, 15:43
0
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
9 февраля, 14:20
6
Определился первый игрок, добравшийся до отметки в 30 голов в этом сезоне
8 февраля, 09:38
0
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
9 февраля, 18:55
0
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
9 февраля, 17:42
13
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
9 февраля, 15:43
0
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
9 февраля, 14:20
6
Определился первый игрок, добравшийся до отметки в 30 голов в этом сезоне
8 февраля, 09:38
0
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
9 февраля, 18:55
0
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
9 февраля, 15:43
0
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 09:56
0
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:12
0
«Монпелье» – «Лилль»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
27 января, 11:58
0
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ПСЖ
Лилль
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Орлеан
1 : 4
20.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Расинг
0 : 1
21.01.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
0 : 0
28.01.2024
Лилль
Франция. Кубок, 1/8 финала
ПСЖ
3 : 1
07.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1 : 2
02.02.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
2 : 2
28.01.2024
Брест
Франция. Кубок, 1/16 финала
Орлеан
1 : 4
20.01.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лион
2 : 1
07.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
4 : 0
04.02.2024
Клермон
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
0 : 0
28.01.2024
Лилль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Расинг
0 : 1
21.01.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян

ПСЖ - Лилль - 10 февраля 2024

ПСЖ
10.02.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
- : -
Не начался
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Лилль
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Лукас Бералдо
ЦЗ
28
Карлос Солер
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Варрен Заир-Эмери
ЦП
4
Мануэль Угарте
ЦП
11
Марко Асенсио
ЦФ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
7
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Андрес Д'Алессандро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
11
Адам Унас
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
23
Эдон Жегрова
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
Лилль
4-3-3
1
Доннарумма
21
Эрнандес
5
Маркиньос
3
Бералдо
28
Солер
8
Руис
6
Заир-Эмери
4
Угарте
7
Мбаппе
23
Муани
11
Асенсио
4-5-1
30
Шевалье
22
Сантуш
15
Йоро
4
Д'Алессандро
31
Исмаили
8
Гомес
6
Бенталеб
23
Жегрова
21
Андре
11
Унас
9
Дэвид
Остались в запасе
ПСЖ
Лилль
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча ПСЖ - Лилль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
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