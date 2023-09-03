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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Реймс
Метц - Реймс: обзор матча 03 сентября 2023
Метц
03.09.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 2
Завершен
Реймс
7'
Ш. Сабали
63'
А. Джаллоу
17'
У. Диаките
52'
Т. Теума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Реймс
90'
+1
Желтая карточка
У. Диаките
89'
Замена
Р. Хадра
️️️️
М. Манетси
Замена
Х. Майга
️️️️
Ш. Сабали
83'
80'
Желтая карточка
А. Ричардсон
71'
Замена
К. Накамура
️️️️
Т. Теума
71'
Замена
А. Ричардсон
️️️️
М. Дарами
ГОЛ! 2:2!
А. Джаллоу
Пас отдал
М. Удоль
63'
Замена
А. Джаллоу
️️️️
С. Элисор
62'
60'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Т. де Смет
60'
Замена
Ж. Окуму
️️️️
Э. Агбаду
52'
ГОЛ! 1:2!
Т. Теума
Пас отдал
М. Дарами
45'
+1
Желтая карточка
Т. Фоке
25'
Желтая карточка
Т. Теума
17'
ГОЛ! 1:1!
У. Диаките
Пас отдал
Т. Теума
ГОЛ! 1:0!
Ш. Сабали
Пас отдал
Й. Асоро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
14
Умар Диаките
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Метц
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
67
Мамаду Диахон
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
4-2-3-1
90
Окиджа
14
Удоль
5
Канде
72
Сане
52
Куао
21
Жан-Жак
96
Н'Дорам
7
Сабали
29
Асоро
8
Камара
22
Элисор
4-2-2-2
23
Диуф
25
Фоке
12
Агбаду
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Манетси
5
Матусива
14
Диаките
10
Теума
10
Ито
9
Дарами
7
Сабали
80
Майга
80
Майга
7
Сабали
22
Элисор
30
Джаллоу
30
Джаллоу
22
Элисор
28
де Смет
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
28
де Смет
12
Агбаду
2
Окуму
2
Окуму
12
Агбаду
9
Дарами
7
Ричардсон
7
Ричардсон
9
Дарами
10
Теума
11
Накамура
11
Накамура
10
Теума
5
Манетси
30
Хадра
30
Хадра
5
Манетси
Остались в запасе
Метц
Реймс
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
20
Александре Оллеро
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
14
Артюр Атта
ЦП
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
19
Папа Амаду Диалло
ЦП
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Метц - Реймс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
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