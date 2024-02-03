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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Юнион СЖ
Генк - Юнион СЖ: обзор матча 03 февраля 2024
Генк
03.02.2024, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Юнион СЖ
67'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Юнион СЖ
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
88'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Н. Садики
Замена
А. Зекири
️️️️
Э. Соболь
86'
79'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
Г. Нильссон
Замена
Л. Ойен
️️️️
Й. Сор
76'
Замена
К. Нкуба
️️️️
З. Эль Уахди
74'
71'
Желтая карточка
Г. Нильссон
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Амура
Пас отдал
К. Пуэртас
Желтая карточка
П. Грошовски
53'
25'
Желтая карточка
К. Берджесс
16'
Желтая карточка
А. Морис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
4-4-2
26
Вандевордт
7
Эль Уахди
3
МакКензи
23
Соболь
15
Садик
17
Грошовски
28
Пайнтсил
22
Бонсу Баа
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
11
Сор
3-3-1-1-2
49
Морис
26
Сайкс
17
Кастро-Монтес
27
Садики
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
16
Берджесс
21
Пуэртас
94
Лапуссен
9
Амура
9
Нильссон
11
Сор
11
Ойен
11
Ойен
11
Сор
7
Эль Уахди
27
Нкуба
27
Нкуба
7
Эль Уахди
23
Соболь
9
Зекири
9
Зекири
23
Соболь
27
Садики
20
Расмуссен
20
Расмуссен
27
Садики
9
Нильссон
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Нильссон
Остались в запасе
Генк
Юнион СЖ
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
73
Йоахим Имбрехт
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Генк - Юнион СЖ
1
4
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
18
13
Офсайды
3
1
Количество передач
395
367
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.95
Матчи команд
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Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
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Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Цегека Арена
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