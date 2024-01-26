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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Стандард
Серкль Брюгге - Стандард: обзор матча 26 января 2024
Серкль Брюгге
26.01.2024, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
87'
Т. Сомерс
79'
М. Фосси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Стандард
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Т. Сомерс
Пас отдал
Ф. Лемарешаль
87'
86'
Замена
С. Думбия
️️️️
М. Дженепо
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Минда
81'
79'
ГОЛ! 0:1!
М. Фосси
74'
Замена
М. Бокади
️️️️
З. Ванхесден
71'
Замена
И. Прайс
️️️️
С. Альсате
45'
+1
Желтая карточка
М. Дженепо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
(К)
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
34
Константинос Лайфис
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
80
Hakim Sahabo
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Стандард
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
3-1-4-1-2
20
Назинью
2
Даланд
5
Попович
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
22
Лопеш
27
Минда
80
Лемарешаль
24
Сомерс
17
9
Данке
3-4-2-1
16
Бодар
13
Фосси
4
13
Ванхесден
7
Альсате
80
21
Баликвиша
34
Лайфис
14
Соуа
12
Дженепо
9
Канга
27
Минда
9
Аугусто
9
Аугусто
27
Минда
12
Дженепо
21
Думбия
21
Думбия
12
Дженепо
13
Ванхесден
20
Бокади
20
Бокади
13
Ванхесден
7
Альсате
21
Прайс
21
Прайс
7
Альсате
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Стандард
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
20
Жиль Деваэль
ПЗ
14
Ромейн Мандл
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
20
Жиль Деваэль
ПЗ
14
Ромейн Мандл
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Серкль Брюгге - Стандард
1
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
13
Офсайды
0
2
Количество передач
443
317
Сейвы
1
6
Точность передач %
64
52
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.94
1.25
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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