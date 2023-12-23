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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Вестерло
Антверпен - Вестерло: обзор матча 23 декабря 2023
Антверпен
23.12.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Вестерло
45+1'
А. Муджа
85'
Т. Алдервейрелд
71'
Л. Стассен
77'
Л. Стассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Вестерло
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
90'
+6
89'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Г. Йоу
ГОЛ! 2:2!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
А. Юсуф
85'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
М. Кейта
81'
77'
ГОЛ! 1:2!
Л. Стассен
Пас отдал
К. Ваэзен
74'
Желтая карточка
Э. Йорданов
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Стассен
67'
Замена
Л. Стассен
️️️️
Н. Мадсен
Замена
Д. Иленихена
️️️️
С. Винс
63'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Ю. Эккеленкамп
63'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
А. Муджа
63'
Желтая карточка
Ю. Эккеленкамп
57'
46'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Н. Шадли
ГОЛ! 1:0!
А. Муджа
Пас отдал
А. Вермерен
45'
+1
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Й. Батай
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
3
Bakary Haidara
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
19
Люка Стассен
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
23
Винс
3
Кулибали
23
Алдервейрелд
25
Батай
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
21
Эджуке
7
Муджа
14
Янссен
4-1-3-1-1
26
Болат
14
Рейнолдс
46
Пьедфорт
28
Тагир
5
Бос
33
Нойштедтер
89
Шадли
24
Мадсен
8
Сидорчук
7
Йоу
17
Ваэзен
25
Батай
2
Де Лат
2
Де Лат
25
Батай
32
Эккеленкамп
80
Юсуф
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
16
Кейта
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
16
Кейта
7
Муджа
7
Баликвиша
7
Баликвиша
7
Муджа
23
Винс
99
Иленихена
99
Иленихена
23
Винс
7
Йоу
34
Хасполат
34
Хасполат
7
Йоу
89
Шадли
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
89
Шадли
24
Мадсен
19
Стассен
19
Стассен
24
Мадсен
Остались в запасе
Антверпен
Вестерло
1
Сенне Ламменс
ВР
9
Джирано Керк
ПВ
20
Ник Гиллекенс
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
3
Bakary Haidara
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
9
Джирано Керк
ПВ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
3
Bakary Haidara
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Антверпен - Вестерло
2
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
7
Офсайды
4
5
Количество передач
637
353
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.15
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
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