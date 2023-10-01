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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Вестерло
Генк - Вестерло: обзор матча 01 октября 2023
Генк
01.10.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
3 : 3
Завершен
Вестерло
11'
Д. Муньос
45'
Ж. Кайембе
49'
Д. Пайнтсил
18'
Л. Стассен
59'
Л. Стассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Вестерло
Замена
Х. Артеага
️️️️
Б. Эль-Ханнус
90'
83'
Желтая карточка
Р. Тагир
Замена
Б. Хейнен
️️️️
П. Грошовски
80'
Замена
А. Фадера
️️️️
Д. Пайнтсил
80'
75'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Т. ван ден Кейбус
Замена
А. Зекири
️️️️
Т. Арокодаре
63'
59'
ГОЛ! 3:2!
Л. Стассен
Пас отдал
Э. Дачи
58'
Замена
Э. Дачи
️️️️
Д. Хасполат
58'
Замена
L. Van Eenoo
️️️️
Р. Нойштедтер
ГОЛ! 3:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
Ж. Кайембе
49'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Кайембе
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
45'
30'
Желтая карточка
Э. Йорданов
18'
ГОЛ! 1:1!
Л. Стассен
ГОЛ! 1:0!
Д. Муньос
11'
9'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Н. Шадли
Желтая карточка
Д. Муньос
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Генк
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
8
Брайан Хейнен
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
4-4-1-1
26
Вандевордт
18
Кайембе
46
Куэста
15
Садик
27
Муньос
5
Галарса
28
Пайнтсил
22
Бонсу Баа
17
Грошовски
11
Эль-Ханнус
99
Арокодаре
4-2-3-2
26
Болат
14
Рейнолдс
32
Йорданов
28
Тагир
23
Байрам
34
Хасполат
33
Нойштедтер
8
Сидорчук
89
Шадли
14
Мацуо
19
Стассен
7
Алькосер
11
Эль-Ханнус
3
Артеага
3
Артеага
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
8
Хейнен
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
39
Фадера
39
Фадера
28
Пайнтсил
99
Арокодаре
9
Зекири
9
Зекири
99
Арокодаре
89
Шадли
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
89
Шадли
33
Нойштедтер
8
8
33
Нойштедтер
ван ден Кейбус
17
Ваэзен
17
Ваэзен
ван ден Кейбус
34
Хасполат
22
Дачи
22
Дачи
34
Хасполат
Остались в запасе
Генк
Вестерло
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Генк - Вестерло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
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