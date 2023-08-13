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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Генк
Серкль Брюгге - Генк: обзор матча 13 августа 2023
Серкль Брюгге
13.08.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Генк
72'
В. (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Генк
90'
+2
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Пайнтсил
Желтая карточка
А. Франсис
85'
84'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Й. Сор
Замена
Э. Керер
️️️️
У. Сике
83'
78'
Желтая карточка
Д. Муньос
Замена
А. Минда
️️️️
Б. Попович
75'
73'
Желтая карточка
Ж. Кайембе
72'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В.
Желтая карточка
Б. Попович
52'
42'
Желтая карточка
А. Айт Эль-Хадж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
8
Робб Декостер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-2-1-3-2
2
Даланд
20
5
Попович
5
Равик
41
Сике
22
Лопеш
34
Гбоу
17
Франсис
24
Сомерс
9
Данке
17
4-1-2-3
26
Вандевордт
27
Муньос
15
Садик
46
Куэста
18
Кайембе
32
Уаттара
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Сор
10
Айт Эль-Хадж
11
Эль-Ханнус
5
Попович
27
Минда
27
Минда
5
Попович
41
Сике
44
Керер
44
Керер
41
Сике
28
Пайнтсил
23
Пресиадо
23
Пресиадо
28
Пайнтсил
11
Сор
99
Арокодаре
99
Арокодаре
11
Сор
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Генк
26
Максим Делань
ВР
8
Робб Декостер
ПЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
8
Робб Декостер
ПЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Серкль Брюгге - Генк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
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