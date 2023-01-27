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Панатинаикос

Днепр-1 - Панатинаикос - 25 июля 2023

Днепр-1
25.07.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 3
Матч завершен
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Панатинаикос
90' А. Каплиенко
10' А. Шпорар
74' Ф. Джуричич
84' Ф. Иоаннидис (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Днепр-1 - Панатинаикос
Матч завершен
ГОЛ! 1:3
Александр Каплиенко
90'
84'
ГОЛ с пенальти! 0:3
Фотис Иоаннидис
Замена
Владимир Танчик ️️️️➡️️ Руслан Бабенко
83'
Замена
Олег Горин ️️️️➡️️ Доминго Бланко
83'
78'
Замена
Даниэль Мансини ️️️️➡️️ Филип Джуричич
78'
Замена
Фотис Иоаннидис ️️️️➡️️ Андраж Шпорар
74'
ГОЛ! 0:2
Филип Джуричич
Замена
Александр Каплиенко ️️️️➡️️ Василий Кравец
73'
70'
Замена
Ласло Кляйнхайзлер ️️️️➡️️ Тонни Вилена
70'
Замена
Беньямин Вербич ️️️️➡️️ Бернард
Желтая карточка
Алексей Гуцуляк
69'
Замена
Игорь Когут ️️️️➡️️ Александр Сваток
61'
Замена
Владимир Адамюк ️️️️➡️️ Максим Третьяков
61'
24'
Замена
Тин Едвай ️️️️➡️️ Барт Шенкевельд
10'
ГОЛ! 0:1
Андраж Шпорар
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
12
Яков Кинарейкин
ВР
30
Василий Кравец
ЛЗ
39
Александр Сваток
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
10
Максим Третьяков
ЦП
22
Валентин Рубчинский
ЦП
23
Доминго Бланко
ЦП
18
Руслан Бабенко
ЦП
9
Алексей Гуцуляк
ЛВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
4
Рубен Перес
ЦП
3
Хуанкар
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Бернард
ЛВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
1
Евгений Волынец
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
6
Олег Горин
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
31
Daniel Kivinda
ЦФ
14
Ramik Hadzhyiev
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Василиос Ксенопулос
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
18
Энис Цокай
ОП
6
Зека
ЦП
8
Ласло Кляйнхайзлер
АП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
17
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Кинарейкин
30
Кравец
39
Сваток
11
Мирошниченко
5
Сарапий
10
Третьяков
23
Бланко
18
Бабенко
22
Рубчинский
9
Гуцуляк
9
Довбик
3-3-3-1
91
Бриноли
27
Коцирас
5
Шенкевельд
23
Магнуссон
52
Вилена
4
Перес
3
Хуанкар
34
Паласиос
31
Джуричич
10
Бернард
9
Шпорар
30
Кравец
18
Каплиенко
18
Каплиенко
30
Кравец
10
Третьяков
3
Адамюк
3
Адамюк
10
Третьяков
23
Бланко
6
Горин
6
Горин
23
Бланко
39
Сваток
25
Когут
25
Когут
39
Сваток
18
Бабенко
34
Танчик
34
Танчик
18
Бабенко
5
Шенкевельд
21
Едвай
21
Едвай
5
Шенкевельд
52
Вилена
8
Кляйнхайзлер
8
Кляйнхайзлер
52
Вилена
10
Бернард
77
Вербич
77
Вербич
10
Бернард
31
Джуричич
17
Мансини
17
Мансини
31
Джуричич
9
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Шпорар
Остались в запасе
Днепр-1
Панатинаикос
93
Макс Валеф
ВР
1
Евгений Волынец
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
42
Евгений Пасич
ПВ
31
Daniel Kivinda
ЦФ
14
Ramik Hadzhyiev
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Василиос Ксенопулос
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
18
Энис Цокай
ОП
6
Зека
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
1
Евгений Волынец
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
42
Евгений Пасич
ПВ
31
Daniel Kivinda
ЦФ
14
Ramik Hadzhyiev
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Василиос Ксенопулос
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
18
Энис Цокай
ОП
6
Зека
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Днепр-1 - Панатинаикос
1
Желтые карточки
1
0
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ПСЖ
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Бавария
- : -
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