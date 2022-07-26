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28 февраля, 09:28
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1
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15.02.2024
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Карабах
2 : 3
22.02.2024
Брага
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Карабах
2 : 0
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Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 23 тур
Габала
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Азербайджан. Премьер-лига, 25 тур
Нефтчи
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Карабах
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Карабах
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Брага
Лига Европы, 1/16 финала
Брага
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Карабах - Линкольн - 19 июля 2023

Карабах
19.07.2023, среда, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
4 : 0
Матч завершен
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Линкольн
7' Р. Алмейда
45+1' Б. Мустафазаде
49' Р. Джиджа
62' М. Янкович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Карабах - Линкольн
Матч завершен
Замена
Ричард Алмейда ️️️️➡️️ Марко Янкович
83'
Замена
Адама Дьякаби ️️️️➡️️ Ричард Алмейда
71'
Замена
Турал Байрамов ️️️️➡️️ Марко Вешович
71'
64'
Желтая карточка
Кике Гомес
Замена
Хамиду Кейта ️️️️➡️️ Яссин Бензия
63'
ГОЛ! 4:0
Марко Янкович
62'
54'
Замена
Хуанфри ️️️️➡️️ Ли Кашаро
54'
Замена
Juanpe ️️️️➡️️ Лайам Уолкер
ГОЛ! 3:0
Редон Джиджа
49'
ГОЛ! 2:0
Бахлул Мустафазаде
45' +1
44'
Желтая карточка
Джек Сержант
ГОЛ! 1:0
Ричард Алмейда
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
71
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
29
Марко Вешович
ЦЗ
6
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
15
Леандру Андраде
АП
7
Яссин Бензия
АП
19
Редон Джиджа
ЛВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Линкольн
23
Дэйл Коулинг
ВР
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
20
Мустафа Яхайя
ОП
10
Лайам Уолкер
ЦП
88
Mandi
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Карабах
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Адама Дьякаби
ЛВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
17
Хамиду Кейта
ЦФ
Линкольн
13
Iván Villanueva
ВР
1
Nauzet Garcia Santana
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
29
Lee Chipolina
ЦП
4
Samson Ajayi
ЦП
17
Марко Роса
ЦП
77
Kyle Clinton
ЦП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
11
Juanpe
ЦФ
19
Хуанфри
ЦФ
3-1-2-3-1
71
Махаммадалиев
55
Гусейнов
13
Мустафазаде
29
Вешович
6
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
19
Джиджа
7
Бензия
15
Андраде
44
Джафаргулиев
3-3-2-2
23
Коулинг
4
Сержант
21
Нано
20
Бритто
5
Айю
20
Яхайя
6
Лопеш
10
Уолкер
88
9
Гомес
7
Кашаро
8
Янкович
20
Алмейда
20
Алмейда
8
Янкович
Алмейда
11
Дьякаби
11
Дьякаби
Алмейда
29
Вешович
27
Байрамов
27
Байрамов
29
Вешович
7
Бензия
17
Кейта
17
Кейта
7
Бензия
10
Уолкер
11
11
10
Уолкер
7
Кашаро
19
Хуанфри
19
Хуанфри
7
Кашаро
Остались в запасе
Карабах
Линкольн
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
13
Iván Villanueva
ВР
1
Nauzet Garcia Santana
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
29
Lee Chipolina
ЦП
4
Samson Ajayi
ЦП
17
Марко Роса
ЦП
77
Kyle Clinton
ЦП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
13
Iván Villanueva
ВР
1
Nauzet Garcia Santana
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
29
Lee Chipolina
ЦП
4
Samson Ajayi
ЦП
17
Марко Роса
ЦП
77
Kyle Clinton
ЦП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Карабах - Линкольн
2
Желтые карточки
0
2
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
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