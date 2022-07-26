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Карабах
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Брага
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Линкольн - Карабах - 11 июля 2023

Линкольн
11.07.2023, вторник, 18:30
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Матч завершен
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Карабах
25' К. Гомес
58' Р. Джиджа
90+4' Я. Бензия
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Линкольн - Карабах
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 1:2
Яссин Бензия
87'
Замена
Гара Гараев ️️️️➡️️ Марко Янкович
87'
Замена
Адама Дьякаби ️️️️➡️️ Леандру Андраде
Желтая карточка
Бернарду Лопеш
78'
Замена
Хуанфри ️️️️➡️️ Juanpe
73'
Желтая карточка
Ли Кашаро
72'
Замена
Santiago Jimenez Luque ️️️️➡️️ Лайам Уолкер
64'
61'
Замена
Яссин Бензия ️️️️➡️️ Редон Джиджа
58'
ГОЛ! 1:1
Редон Джиджа
ГОЛ! 1:0
Кике Гомес
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
23
Дэйл Коулинг
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
20
Мустафа Яхайя
ОП
88
Mandi
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
11
Juanpe
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Карабах
71
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
29
Марко Вешович
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
6
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
15
Леандру Андраде
АП
19
Редон Джиджа
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Линкольн
1
Nauzet Garcia Santana
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
29
Lee Chipolina
ЦП
77
Kyle Clinton
ЦП
4
Samson Ajayi
ЦП
19
Хуанфри
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
99
Santiago Jimenez Luque
ЦФ
Карабах
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Яссин Бензия
АП
11
Адама Дьякаби
ЛВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
17
Хамиду Кейта
ЦФ
3-3-2-2
23
Коулинг
5
Айю
21
Нано
6
Лопеш
4
Сержант
20
Яхайя
20
Бритто
88
10
Уолкер
9
Гомес
11
3-1-2-2-2
71
Махаммадалиев
13
Мустафазаде
29
Вешович
81
Медина
6
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
15
Андраде
19
Джиджа
44
Джафаргулиев
90
Ахундзаде
11
19
Хуанфри
19
Хуанфри
11
10
Уолкер
99
99
10
Уолкер
8
Янкович
2
Гараев
2
Гараев
8
Янкович
19
Джиджа
7
Бензия
7
Бензия
19
Джиджа
15
Андраде
11
Дьякаби
11
Дьякаби
15
Андраде
Остались в запасе
Линкольн
Карабах
1
Nauzet Garcia Santana
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
29
Lee Chipolina
ЦП
77
Kyle Clinton
ЦП
4
Samson Ajayi
ЦП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
27
Турал Байрамов
ЦФ
17
Хамиду Кейта
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Nauzet Garcia Santana
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
29
Lee Chipolina
ЦП
77
Kyle Clinton
ЦП
4
Samson Ajayi
ЦП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Остались в запасе
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
27
Турал Байрамов
ЦФ
17
Хамиду Кейта
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Линкольн - Карабах
2
Желтые карточки
2
0
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
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