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Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц
15 декабря 2023, 09:37
1
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»
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ТНС - Хэкен - 18 июля 2023

ТНС
18.07.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 2
Матч завершен
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Хэкен
19' И. Садик
90+1' М. Ламин Сонко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ТНС - Хэкен
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 0:2
Момоду Ламин Сонко
80'
Замена
Ола Камара ️️️️➡️️ Ибрахим Садик
Замена
A. Cieslewicz ️️️️➡️️ Джордан Уильямс
73'
Замена
Ashley Baker ️️️️➡️️ Josh Pask
73'
Замена
Rory Holden ️️️️➡️️ Ben Clark
65'
62'
Замена
Момоду Ламин Сонко ️️️️➡️️ Tobias Sana
62'
Замена
Томас Тотланд ️️️️➡️️ Filip Trpcevski
Желтая карточка
Дэнни Дэвис
45' +4
45' +4
Желтая карточка
Ибрахим Садик
44'
Замена
Pontus Dahbo ️️️️➡️️ Симон Густафсон
Замена
Daniel Williams ️️️️➡️️ J. Routledge
37'
19'
ГОЛ! 0:1
Ибрахим Садик
Желтая карточка
Джордан Уильямс
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
25
Коннор Робертс
ВР
3
Крис Мэрриот
ЛЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
21
Лео Смит
ЦП
8
Райан Броббел
АП
17
Джордан Уильямс
ЛВ
7
Joshua Daniels
ЦФ
5
R. Astles
ЦФ
19
Ben Clark
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
Хэкен
3
Кристоффер Лунд
ЛЗ
5
Эвен Ховланд
ЦЗ
30
Franklin Tebo
ЦЗ
12
Валгейр Лунддал Фридрикссон
ПЗ
14
Симон Густафсон
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Миккель Ригор
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
29
Filip Trpcevski
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
1
Reece Thompson
ВР
32
Billy Kirkman
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
14
Daniel Williams
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
29
Gwion Dafydd
ЦФ
24
Ashley Baker
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
35
Sigge Jansson
ЦЗ
13
Simon Sandberg
ЦЗ
9
Момоду Ламин Сонко
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
24
Амор Лаюни
ЛВ
11
Oscar Uddenäs
ЦФ
1
Johan Brattberg
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
3
Юхан Хаммар
ЦФ
2-1-2-5
25
Робертс
3
Мэрриот
22
Дэвис
21
Смит
17
Уильямс
8
Броббел
5
0
2
19
7
4-3-1-3
12
Фридрикссон
5
Ховланд
30
3
Лунд
14
Густафсон
11
Густафсон
18
Ригор
11
Садик
29
22
26
0
14
14
0
17
Уильямс
11
11
17
Уильямс
2
24
24
2
19
18
18
19
22
9
Сонко
9
Сонко
22
14
Густафсон
16
16
14
Густафсон
11
Садик
9
Камара
9
Камара
11
Садик
29
14
Тотланд
14
Тотланд
29
Остались в запасе
ТНС
Хэкен
30
Jack Edwards
ВР
1
Reece Thompson
ВР
32
Billy Kirkman
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
9
Деклан МакМанус
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
29
Gwion Dafydd
ЦФ
30
Sebastian Banozic
ВР
35
Sigge Jansson
ЦЗ
13
Simon Sandberg
ЦЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
24
Амор Лаюни
ЛВ
11
Oscar Uddenäs
ЦФ
1
Johan Brattberg
ЦФ
3
Юхан Хаммар
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
1
Reece Thompson
ВР
32
Billy Kirkman
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
9
Деклан МакМанус
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
29
Gwion Dafydd
ЦФ
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
35
Sigge Jansson
ЦЗ
13
Simon Sandberg
ЦЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
24
Амор Лаюни
ЛВ
11
Oscar Uddenäs
ЦФ
1
Johan Brattberg
ЦФ
3
Юхан Хаммар
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Статистика матча ТНС - Хэкен
2
1
Желтые карточки
2
1
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Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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- : -
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