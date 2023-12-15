Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Хэкен
ТНС
Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц
15 декабря 2023, 09:37
1
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»
2 августа 2023, 23:15
3
«Хэкен» впервые в истории стал чемпионом Швеции
31 октября 2022, 08:53
1
Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц
15 декабря 2023, 09:37
1
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»
2 августа 2023, 23:15
3
«Хэкен» впервые в истории стал чемпионом Швеции
31 октября 2022, 08:53
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Хэкен
ТНС

Хэкен - ТНС - 12 июля 2023

Хэкен
12.07.2023, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ТНС
7' И. Садик
13' М. Ригор
37' Э. Ховланд
32' Д. МакМанус
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хэкен - ТНС
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Коннор Робертс
85'
Желтая карточка
Дэниэл Рэдмонд
Замена
Ола Камара ️️️️➡️️ Ибрахим Садик
83'
82'
Замена
Райан Броббел ️️️️➡️️ Деклан МакМанус
76'
Замена
Rory Holden ️️️️➡️️ Джордан Уильямс
Замена
Амор Лаюни ️️️️➡️️ Filip Trpcevski
71'
Замена
Franklin Tebo ️️️️➡️️ Simon Sandberg
62'
Замена
Томас Тотланд ️️️️➡️️ Валгейр Лунддал Фридрикссон
62'
Замена
Момоду Ламин Сонко ️️️️➡️️ Tobias Sana
46'
ГОЛ! 3:1
Эвен Ховланд
37'
36'
Желтая карточка
Лео Смит
32'
ГОЛ! 2:1
Деклан МакМанус
ГОЛ! 2:0
Миккель Ригор
13'
ГОЛ! 1:0
Ибрахим Садик
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
5
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Simon Sandberg
ЦЗ
12
Валгейр Лунддал Фридрикссон
ПЗ
18
Миккель Ригор
ЦП
14
Симон Густафсон
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
22
Tobias Sana
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
29
Filip Trpcevski
ЦФ
3
Кристоффер Лунд
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
ТНС
3
Крис Мэрриот
ЛЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
21
Лео Смит
ЦП
17
Джордан Уильямс
ЛВ
25
Коннор Робертс
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
7
Joshua Daniels
ЦФ
5
R. Astles
ЦФ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
14
Daniel Williams
ЦФ
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
30
Franklin Tebo
ЦЗ
35
Sigge Jansson
ЦЗ
9
Момоду Ламин Сонко
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
24
Амор Лаюни
ЛВ
9
Ола Камара
ЦФ
17
Tobias Carlsson
ЦФ
1
Johan Brattberg
ЦФ
11
Oscar Uddenäs
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
ТНС
32
Billy Kirkman
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
18
Rory Holden
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
19
Ben Clark
ЦФ
24
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
3-3-5
5
Ховланд
13
12
Фридрикссон
18
Ригор
14
Густафсон
11
Густафсон
26
11
Садик
3
Лунд
29
22
2-1-1-5
22
Дэвис
3
Мэрриот
21
Смит
17
Уильямс
7
14
2
10
Рэдмонд
5
13
30
30
13
22
9
Сонко
9
Сонко
22
29
24
Лаюни
24
Лаюни
29
11
Садик
9
Камара
9
Камара
11
Садик
12
Фридрикссон
14
Тотланд
14
Тотланд
12
Фридрикссон
9
МакМанус
8
Броббел
8
Броббел
9
МакМанус
17
Уильямс
18
18
17
Уильямс
Остались в запасе
Хэкен
ТНС
30
Sebastian Banozic
ВР
35
Sigge Jansson
ЦЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
17
Tobias Carlsson
ЦФ
1
Johan Brattberg
ЦФ
11
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
32
Billy Kirkman
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
11
A. Cieslewicz
ЦФ
19
Ben Clark
ЦФ
24
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
35
Sigge Jansson
ЦЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
17
Tobias Carlsson
ЦФ
1
Johan Brattberg
ЦФ
11
Oscar Uddenäs
ЦФ
Остались в запасе
32
Billy Kirkman
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
11
A. Cieslewicz
ЦФ
19
Ben Clark
ЦФ
24
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Статистика матча Хэкен - ТНС
3
Желтые карточки
0
3
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
13.03.2024
Интер
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+