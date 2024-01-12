«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
Примера. «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Алавесом» (3:1), у Гюндогана 1+1
Стали известны стартовые составы на матч «Алавес» – «Барселона»: 23 тур Ла Лиги
«Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
Примера. «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Алавесом» (3:1), у Гюндогана 1+1
Стали известны стартовые составы на матч «Алавес» – «Барселона»: 23 тур Ла Лиги
«Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Алавес» – «Барселона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 3 февраля
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
Беллингем мог назвать Гринвуда насильником по ходу матча «Хетафе» — «Реал»
Примера. «Реал» победил на выезде «Хетафе» (2:0) и вышел в лидеры, у Хоселу дубль
Стали известны стартовые составы на матч «Хетафе» – «Реал»: 20 тур Ла Лиги
«Хетафе» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2024