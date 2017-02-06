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Кадис
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
6 февраля, 19:15
9
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
6 февраля, 16:08
17
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
6 февраля, 12:43
13
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
5 февраля, 14:00
0
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
6 февраля, 19:15
9
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
6 февраля, 16:08
17
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
6 февраля, 12:43
13
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
5 февраля, 14:00
0
«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля
5 февраля, 13:08
0
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:27
0
«Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 09:40
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«Кадис» – «Атлетик»: прогноз на матч Ла Лиги, 28 января
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Претендующий на Абаскаля «Кадис» объявил нового тренера
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Севилья
Кадис
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 0
19.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
1 : 2
05.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2024
Осасуна
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 2
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
0 : 0
04.02.2024
Кадис
Испания. Примера, 22 тур
Кадис
0 : 0
28.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 0
19.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия

Севилья - Кадис - 15 мая 2024

Севилья
15.05.2024, среда, 00:00
Испания. Примера, 36 тур
- : -
Не начался
Кадис
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Севилья - Кадис
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
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