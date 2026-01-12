12.01.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-2-3-2
1
Влаходимос
36
Осо
4
Салас
22
Кармона
3
Менди
6
Агум
97
Соу
8
Гудель
24
Санчес
10
Фернандес
16
Ромеро
4-2-2-2
13
Раду
20
Родригес
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
8
Роман
6
Мориба
39
Эль-Абделлауи
15
Сарагоса
10
Аспас
7
Иглесиас
4
Салас
23
Ньянзу
23
Ньянзу
4
Салас
10
Фернандес
11
Варгас
11
Варгас
10
Фернандес
Варгас
24
Янузай
24
Янузай
Варгас
24
Санчес
30
30
24
Санчес
16
Ромеро
4
Санчес
4
Санчес
16
Ромеро
30
Мингеса
5
Каррейра
5
Каррейра
30
Мингеса
39
Эль-Абделлауи
17
Руэда
17
Руэда
39
Эль-Абделлауи
15
Сарагоса
23
Альварес
23
Альварес
15
Сарагоса
10
Аспас
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Аспас
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
Остались в запасе
Севилья
Сельта
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Севилья - Сельта
3
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
16
Офсайды
4
0
Количество передач
451
336
Сейвы
6
2
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.63
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Сельты», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»