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Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Сельты», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Сельта»