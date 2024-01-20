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Барселона
Реал Сосьедад
С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
9 февраля, 18:39
2
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Лучшие бомбардиры в истории футбола
8 февраля, 17:30
6
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
8 февраля, 09:10
0
Только одна страна Евросоюза не подписала заявление против Суперлиги
8 февраля, 00:42
8
С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
9 февраля, 18:39
2
Лучшие бомбардиры в истории футбола
8 февраля, 17:30
6
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
8 февраля, 09:10
0
Только одна страна Евросоюза не подписала заявление против Суперлиги
8 февраля, 00:42
8
Дани Алвес заплакал в суде по делу об изнасиловании
7 февраля, 23:29
5
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
7 февраля, 12:14
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
6 февраля, 10:31
0
Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в полуфинале Кубка Испании
5 февраля, 19:01
2
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Последние матчи
Все
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
1 : 3
03.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
1 : 0
31.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Мальорка
0 : 0
06.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 0
03.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад

Барселона - Реал Сосьедад - 12 мая 2024

Барселона
12.05.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 35 тур
- : -
Не начался
Реал Сосьедад
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
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