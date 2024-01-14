«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля

Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»

«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля

«Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников