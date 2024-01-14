«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
Ферран травмировался и покинул матч с «Осасуной» в слезах
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Осасуна»: 20 тур Ла Лига
«Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Атлетико» бесплатно подписал 33-летнего экс-защитника «Арсенала»
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»