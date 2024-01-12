«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля

Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»

Примера. «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Алавесом» (3:1), у Гюндогана 1+1