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Мальорка
Реал Сосьедад
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
7 февраля, 12:14
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
6 февраля, 10:31
0
Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в полуфинале Кубка Испании
5 февраля, 19:01
2
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
7 февраля, 12:14
0
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
6 февраля, 10:31
0
«Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 12:07
0
«Атлетик» – «Мальорка»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 2 февраля
2 февраля, 09:54
0
«Мальорка» – «Бетис»: прогноз на матч 22 тура Примеры 27 января
26 января, 18:52
0
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»
7 февраля, 12:14
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
6 февраля, 10:31
0
Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в полуфинале Кубка Испании
5 февраля, 19:01
2
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Последние матчи
Все
Мальорка
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
3 : 2
24.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/2 финала
Мальорка
0 : 0
06.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 0
02.02.2024
Мальорка
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
27.01.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
3 : 2
24.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок, 1/2 финала
Мальорка
0 : 0
06.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 0
03.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад

Мальорка - Реал Сосьедад - 18 февраля 2024

Мальорка
18.02.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
- : -
Не начался
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Реал Сосьедад
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Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
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