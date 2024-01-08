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«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
3 февраля, 15:05
0
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 11:32
0
«Атлетико» бесплатно подписал 33-летнего экс-защитника «Арсенала»
31 января, 17:11
0
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»
29 января, 00:59
0
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
Примера. Волевая победа на Канарах (2:1) позволила «Реалу» подняться в лидеры
27 января, 20:18
2
Стали известны стартовые составы на матч «Лас-Пальмас» – «Реал Мадрид»: 22 тур Ла Лиги
27 января, 17:09
0
«Лас-Пальмас» – «Реал»: прогноз на матч Ла Лиги, 27 января
27 января, 10:58
0
«Лас-Пальмас» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 09:44
0
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
3 февраля, 15:05
0
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 11:32
0
«Атлетико» бесплатно подписал 33-летнего экс-защитника «Арсенала»
31 января, 17:11
0
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»
29 января, 00:59
0
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Лас-Пальмас
Валенсия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
2 : 0
08.01.2024
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Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 1
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Лас-Пальмас
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
27.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
2 : 0
08.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2 : 1
03.02.2024
Альмерия
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
28.01.2024
Валенсия
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия

Лас-Пальмас - Валенсия - 10 февраля 2024

Лас-Пальмас
10.02.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
- : -
Не начался
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Валенсия
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лас-Пальмас
13
Альваро Вальес
ВР
3
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Мика Мармоль
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
2
Марвин Парк
ПЗ
10
Альберто Молейро
ЛП
20
Кириан Родригес
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
8
Максимо Перроне
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ПП
9
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Валенсия
25
Гиорги Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
15
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЛП
6
Уго Гильямон
ЦП
18
Пепелу
ЦП
16
Диего Лопес
ПП
17
Роман Яремчук
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Лас-Пальмас
Валенсия
4-5-1
13
Вальес
3
Кардона
15
Мармоль
4
Суарес
2
Парк
10
Молейро
20
Родригес
12
Лойодиче
8
Перроне
17
Эльмунир
9
Рамирес
4-4-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Москера
15
Озкаджар
14
Гайя
16
Лопес
6
Гильямон
18
Пепелу
8
Гуэрра
9
Дуро
17
Яремчук
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Валенсия
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Лас-Пальмас - Валенсия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Реал Сосьедад
- : -
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Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
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