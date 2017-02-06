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Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
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