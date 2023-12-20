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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Альмерия
Барселона - Альмерия: обзор матча 20 декабря 2023
Барселона
20.12.2023, среда, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 2
Завершен
Альмерия
33'
Рафинья
60'
С. Роберто
83'
С. Роберто
41'
Л. Баптистао
71'
Э. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Альмерия
Желтая карточка
Р. Араухо
90'
85'
Желтая карточка
И. Баба
ГОЛ! 3:2!
С. Роберто
Пас отдал
Р. Левандовски
83'
77'
Замена
Лазаро
️️️️
Л. Баптистао
77'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Л. Рамазани
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Рафинья
76'
71'
ГОЛ! 2:2!
Э. Гонсалес
64'
Замена
У. Мендес
️️️️
А. Посо
ГОЛ! 2:1!
С. Роберто
Пас отдал
Рафинья
60'
57'
Желтая карточка
Д. Лопи
Замена
Ж. Кунде
️️️️
А. Кристенсен
46'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Феликс
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
С. Аррибас
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
33'
Желтая карточка
А. Кристенсен
21'
Желтая карточка
Рафинья
15'
5'
Желтая карточка
А. Посо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Серджи Роберто
(К)
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Альмерия
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
(К)
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
14
Иддрису Баба
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
6
Пау Прим
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Маркос Пенья
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
28
Рашад Феттал
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
4-3-1-2
1
Пенья
3
Бальде
33
Араухо
15
Кристенсен
2
Канселу
6
Роберто
20
Гюндоган
7
Лопес
11
Рафинья
79
Феликс
9
Левандовски
3-3-1-2-1
81
Максимиану
21
Чуми
23
Монтес
6
Гонсалес
24
Посо
30
Лопи
18
Акьем
14
Баба
11
Аррибас
19
Рамазани
12
Баптистао
15
Кристенсен
23
Кунде
23
Кунде
15
Кристенсен
11
Рафинья
10
Ямаль
10
Ямаль
11
Рафинья
79
Феликс
14
Торрес
14
Торрес
79
Феликс
24
Посо
17
Мендес
17
Мендес
24
Посо
12
Баптистао
17
Лазаро
17
Лазаро
12
Баптистао
19
Рамазани
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
Рамазани
Остались в запасе
Барселона
Альмерия
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
6
Пау Прим
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Маркос Пенья
ЦП
28
Рашад Феттал
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
6
Пау Прим
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Маркос Пенья
ЦП
28
Рашад Феттал
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Барселона - Альмерия
3
3
Всего ударов по воротам
30
10
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
12
0
Нарушения
16
9
Офсайды
3
3
Количество передач
584
313
Сейвы
3
8
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
14
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
24
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.69
1.21
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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