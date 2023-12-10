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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Альмерия
Атлетико - Альмерия: обзор матча 10 декабря 2023
Атлетико
10.12.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
17'
А. Мората
22'
А. Корреа
62'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Альмерия
Желтая карточка
Коке
90'
+1
86'
Замена
И. Баба
️️️️
Л. Робертоне
85'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
А. Посо
85'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
А. Эмбарба
Замена
Р. Рикельме
️️️️
С. Лино
75'
Замена
Н. Молина
️️️️
А. Корреа
75'
Замена
Х. Хименес
️️️️
С. Аспиликуэта
75'
62'
ГОЛ! 2:1!
Л. Баптистао
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Де Пауль
61'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Мората
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Корреа
Пас отдал
М. Льоренте
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
А. Гризманн
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Самуэль Лино
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Коке
(К)
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Альмерия
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Акьем
ЛАЗ
21
Чуми
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПАЗ
11
Серхио Аррибас
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Лукас Робертоне
(К)
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
37
Райан Белаид
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
28
Рашад Феттал
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Облак
16
Лино
15
Савич
3
Аспиликуэта
6
Коке
14
Льоренте
7
Де Пауль
28
Витсель
10
Корреа
21
Мората
7
Гризманн
3-3-1-2-1
81
Максимиану
21
Чуми
6
Гонсалес
23
Монтес
24
Посо
30
Лопи
18
Акьем
8
Робертоне
23
Эмбарба
11
Аррибас
12
Баптистао
3
Аспиликуэта
20
Хименес
20
Хименес
3
Аспиликуэта
10
Корреа
20
Молина
20
Молина
10
Корреа
7
Де Пауль
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Де Пауль
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
21
Мората
10
Депай
10
Депай
21
Мората
24
Посо
17
Пучмаль
17
Пучмаль
24
Посо
8
Робертоне
14
Баба
14
Баба
8
Робертоне
23
Эмбарба
19
Рамазани
19
Рамазани
23
Эмбарба
Остались в запасе
Атлетико
Альмерия
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
37
Райан Белаид
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
28
Рашад Феттал
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
37
Райан Белаид
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
28
Рашад Феттал
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Атлетико - Альмерия
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
7
6
Офсайды
3
1
Количество передач
283
205
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.22
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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