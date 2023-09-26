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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Альмерия
Севилья - Альмерия: обзор матча 26 сентября 2023
Севилья
26.09.2023, вторник, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
5 : 1
Завершен
Альмерия
7'
Ю. Эн-Несири
8'
Д. Лукебакио
38'
Сусо
51'
Э. Ламела
90+2'
К. Салас
71'
Л. Суарес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Альмерия
ГОЛ! 5:1!
К. Салас
Пас отдал
Х. Санчес
90'
+2
Желтая карточка
Э. Ламела
90'
+1
86'
Желтая карточка
И. Баба
Желтая карточка
Сусо
84'
Замена
К. Салас
️️️️
А. Педроса
84'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
84'
81'
Замена
У. Мендес
️️️️
А. Посо
77'
Желтая карточка
Кайки
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Навас
75'
72'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Аррибас
71'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Суарес
Желтая карточка
Х. Навас
70'
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Соу
65'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Д. Лукебакио
65'
64'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Д. Лопи
64'
Замена
Кайки
️️️️
С. Монтес
63'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
И. Коне
ГОЛ! 4:0!
Э. Ламела
Пас отдал
А. Педроса
51'
ГОЛ! 3:0!
Сусо
Пас отдал
Д. Соу
38'
ГОЛ! 2:0!
Д. Лукебакио
8'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Альмерия
81
Луиш Максимиану
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
16
Навас
5
Фернандо
97
Соу
8
Гудель
10
Сусо
9
Ламела
11
Лукебакио
21
Эн-Несири
4-1-2-1-2
81
Максимиану
24
Посо
6
Гонсалес
20
Сентельес
23
Монтес
30
Лопи
14
Баба
16
Мелеро
11
Аррибас
28
Коне
97
Суарес
17
Педроса
4
Салас
4
Салас
17
Педроса
11
Лукебакио
34
Сумаре
34
Сумаре
11
Лукебакио
16
Навас
24
Санчес
24
Санчес
16
Навас
97
Соу
24
Янузай
24
Янузай
97
Соу
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
23
Монтес
15
Кайки
15
Кайки
23
Монтес
24
Посо
17
Мендес
17
Мендес
24
Посо
28
Коне
17
Пучмаль
17
Пучмаль
28
Коне
30
Лопи
19
Рамазани
19
Рамазани
30
Лопи
11
Аррибас
12
Баптистао
12
Баптистао
11
Аррибас
Остались в запасе
Севилья
Альмерия
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Севилья - Альмерия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
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