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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Мальорка
Лас-Пальмас - Мальорка: обзор матча 12 августа 2023
Лас-Пальмас
12.08.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
29'
Х. Виера (П)
70'
А. Раильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Мальорка
Замена
О. Мфулу
️️️️
К. Родригес
85'
85'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
М. Морланес
Желтая карточка
Э. Лойодиче
84'
Желтая карточка
А. Лемос
84'
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Раильо
Пас отдал
С. Дардер
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
М. Кардона
65'
Замена
С. Кардона
️️️️
Д. Синкгравен
64'
60'
Замена
К. Ларин
️️️️
А. Ндиайе
60'
Замена
С. Кошта
️️️️
О. Маскарель
53'
Желтая карточка
О. Маскарель
46'
Замена
А. Раильо
️️️️
Х. Копете
46'
Замена
С. Дардер
️️️️
Д. Гонсалес
41'
Пенальти не реализован!
В. Мурики
Желтая карточка
К. Родригес
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Виера
29'
28'
Желтая карточка
Х. Копете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
10
Хонатан Виера
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
1
Альваро Вальес
ЦФ
18
Альваро Лемос
ЦФ
14
Хавьер Муньос
ЦФ
20
Кириан Родригес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Лас-Пальмас
13
Аарон Эскандель
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
23
Серджи Кардона
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
17
Пехиньо
ЦП
29
Иньяки Гонсалес
ЦФ
23
Эрик Курбело
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
11
Бенито Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-2-5
24
Синкгравен
23
Коко
4
Суарес
12
Лойодиче
10
Виера
18
Лемос
22
Кардона
20
Родригес
14
Муньос
1
Вальес
3-3-1-2-1
1
Райкович
24
Маффео
24
Вальент
3
Копете
20
Гонсалес
8
Маскарель
24
Коста
8
Морланес
14
Родригес
21
Ндиайе
19
Мурики
24
Синкгравен
23
Кардона
23
Кардона
24
Синкгравен
20
Родригес
12
Мфулу
12
Мфулу
20
Родригес
22
Кардона
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
22
Кардона
3
Копете
21
Раильо
21
Раильо
3
Копете
8
Маскарель
11
Кошта
11
Кошта
8
Маскарель
8
Морланес
19
Льябрес
19
Льябрес
8
Морланес
20
Гонсалес
10
Дардер
10
Дардер
20
Гонсалес
21
Ндиайе
9
Ларин
9
Ларин
21
Ндиайе
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Мальорка
13
Аарон Эскандель
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
17
Пехиньо
ЦП
29
Иньяки Гонсалес
ЦФ
23
Эрик Курбело
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
11
Бенито Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Доминик Грейф
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
17
Пехиньо
ЦП
29
Иньяки Гонсалес
ЦФ
23
Эрик Курбело
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
11
Бенито Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Лас-Пальмас - Мальорка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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