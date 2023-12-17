Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брайтон
Арсенал - Брайтон: обзор матча 17 декабря 2023
Арсенал
17.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
53'
Г. Жезус
87'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Брайтон
Замена
Я. Кивиор
️️️️
А. Зинченко
90'
+3
89'
Желтая карточка
П. Гросс
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
89'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
К. Хаверц
89'
ГОЛ! 2:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Э. Нкетиа
87'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
82'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
81'
79'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Адингра
76'
Желтая карточка
Б. Гилмор
60'
Замена
Игор
️️️️
Д. Милнер
60'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
А. Лаллана
60'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Фергюсон
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
53'
43'
Желтая карточка
К. Митома
Желтая карточка
Б. Уайт
38'
27'
Замена
Д. Хиншелвуд
️️️️
Й. Велтман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
7
Якуб Модер
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
29
Хаверц
3-3-3-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
20
Милнер
13
Гросс
6
Гилмор
7
Адингра
10
Лаллана
22
Митома
11
Фергюсон
47
Зинченко
4
Кивиор
4
Кивиор
47
Зинченко
29
Хаверц
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
29
Хаверц
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
20
Милнер
44
Игор
44
Игор
20
Милнер
34
Велтман
8
Хиншелвуд
8
Хиншелвуд
34
Велтман
10
Лаллана
10
Буонанотте
10
Буонанотте
10
Лаллана
7
Адингра
18
Уэлбек
18
Уэлбек
7
Адингра
11
Фергюсон
9
Педро
9
Педро
11
Фергюсон
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
Главный тренер
Микель Артета
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Арсенал - Брайтон
2
3
Всего ударов по воротам
16
0
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
6
6
Количество передач
314
229
Сейвы
0
3
Точность передач %
93
88
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.96
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Брайтон
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:39
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:39
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+