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Лутон Таун - Кристал Пэлас
Лутон Таун - Кристал Пэлас: обзор матча 25 ноября 2023
Лутон Таун
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
72'
Т. Менжи
83'
Д. Браун
74'
М. Олисе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Т. Камински
90'
+10
Желтая карточка
Э. Адебайо
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Д. Браун
Пас отдал
Ч. Огбене
83'
80'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Д. Шлупп
80'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
Замена
Д. Браун
️️️️
А. Даути
79'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Олисе
Пас отдал
Д. Уорд
Замена
Э. Адебайо
️️️️
К. Моррис
74'
ГОЛ! 1:0!
Т. Менжи
Пас отдал
К. Моррис
72'
Желтая карточка
Д. Кларк
69'
Замена
Т. Чон
️️️️
Э. Таунсенд
61'
Замена
Д. Кларк
️️️️
П. Мпанцу
61'
Желтая карточка
Р. Баркли
59'
54'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Ш. Дукур
Желтая карточка
Г. Ошо
50'
49'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Э. Эзе
Желтая карточка
Т. Локьер
44'
13'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
15
Том Локьер
(К)
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
19
Jayden Luker
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Камински
15
Менжи
4
Ошо
17
Белл
15
Локьер
17
Мпанцу
6
Баркли
45
Даути
27
Огбене
25
Таунсенд
9
Моррис
4-1-2-2-1
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
8
Лерма
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
29
Эдуард
17
Мпанцу
18
Кларк
18
Кларк
17
Мпанцу
25
Таунсенд
19
Чон
19
Чон
25
Таунсенд
9
Моррис
45
Адебайо
45
Адебайо
9
Моррис
45
Даути
18
Браун
18
Браун
45
Даути
28
Дукур
19
Хьюз
19
Хьюз
28
Дукур
27
Шлупп
8
Ахамада
8
Ахамада
27
Шлупп
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
10
Эзе
10
Айю
10
Айю
10
Эзе
Остались в запасе
Лутон Таун
Кристал Пэлас
23
Тим Крул
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
19
Jayden Luker
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
26
Матеус Франка
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
19
Jayden Luker
ЦП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
26
Матеус Франка
АП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Лутон Таун - Кристал Пэлас
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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