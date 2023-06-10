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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Интер
Манчестер Сити - Интер: обзор матча 10 июня 2023
Манчестер Сити
10.06.2023, суббота, 22:00
Лига чемпионов, Финал
1 : 0
Завершен
Интер
68'
Родри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Интер
Желтая карточка
Эдерсон
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
А. Онана
Желтая карточка
Э. Холанд
90'
+2
84'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Дармиан
84'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
Желтая карточка
Р. Лукаку
Замена
К. Уокер
️️️️
Д. Стоунз
82'
77'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
76'
Замена
Р. Госенс
️️️️
А. Бастони
ГОЛ! 1:0!
Родри
68'
59'
Желтая карточка
Н. Барелла
57'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
56'
Травма
Э. Джеко
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
36'
Травма
К. Де Брюйне
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Джон Стоунз
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛАЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
15
Аке
3
Диаш
28
Аканджи
16
Родри
6
Стоунз
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
26
Де Брюйне
9
Холанд
3-2-3-2
24
Онана
95
Бастони
15
Ачерби
36
Дармиан
77
Брозович
32
Димарко
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
10
Джеко
10
Мартинес
6
Стоунз
2
Уокер
2
Уокер
6
Стоунз
26
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
26
Де Брюйне
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
95
Бастони
8
Госенс
8
Госенс
95
Бастони
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
36
Дармиан
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
Остались в запасе
Манчестер Сити
Интер
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Манчестер Сити - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Где смотреть матч:
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