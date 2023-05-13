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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хиберниан
Абердин - Хиберниан: обзор матча 13 мая 2023
Абердин
13.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Хиберниан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Хиберниан
90'
+3
Желтая карточка
Д. Джегго
88'
Желтая карточка
С. Джей Иган-Райли
88'
Желтая карточка
Г. МакКирди
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
Х. Коулсон
82'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
82'
Желтая карточка
Х. Коулсон
79'
79'
Пенальти не реализован!
К. Нисбет
73'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
К. Кадден
Замена
S. Morris
️️️️
Дюк
72'
60'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Д. Кэмпбелл
Замена
Д. Маркандай
️️️️
Р. Данкан
57'
52'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
39'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
Желтая карточка
Л. Скейлз
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
17
Джонни Хайес
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
3-3-1-3
13
Рос
15
Коулсон
2
5
Скейлз
17
Хайес
20
Рамадани
7
Кларксон
23
Данкан
6
Поллок
28
Миовски
11
Дюк
4-1-3-2
1
Маршалл
2
Фиш
4
Хэнлон
4
Иган-Райли
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
28
Кадден
11
Ньюэлл
8
Джегго
27
Йуан
15
Нисбет
15
Коулсон
2
Ричардсон
2
Ричардсон
15
Коулсон
23
Данкан
24
Маркандай
24
Маркандай
23
Данкан
11
Дюк
14
14
11
Дюк
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
32
Кэмпбелл
20
Хендерсон
20
Хендерсон
32
Кэмпбелл
28
Кадден
13
МакКирди
13
МакКирди
28
Кадден
Остались в запасе
Абердин
Хиберниан
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Абердин - Хиберниан
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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