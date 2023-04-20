Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Фейеноорд
Рома - Фейеноорд: обзор матча 20 апреля 2023
Рома
20.04.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Фейеноорд
60'
Л. Спинаццола
89'
П. Дибала
101'
С. Эль-Шаарави
109'
Л. Пеллегрини
80'
И. Пайшао
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Фейеноорд
120'
+1
Красная карточка
С. Хименес
Желтая карточка
Р. Патрисиу
118'
Желтая карточка
Р. Патрисиу
118'
Желтая карточка
Т. Абрахам
111'
ГОЛ! 4:1!
Л. Пеллегрини
109'
Желтая карточка
П. Дибала
107'
Замена
М. Кумбула
️️️️
С. Эль-Шаарави
106'
106'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Г. Траунер
106'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
ГОЛ! 3:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Т. Абрахам
101'
91'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
С. Шиманьски
ГОЛ! 2:1!
П. Дибала
Пас отдал
Л. Пеллегрини
89'
80'
ГОЛ! 1:1!
И. Пайшао
Пас отдал
С. Шиманьски
Замена
З. Челик
️️️️
К. Смоллинг
78'
74'
Замена
Данило
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
П. Дибала
️️️️
Н. Залевски
73'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Белотти
72'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Д. Льоренте
72'
64'
Замена
И. Пайшао
️️️️
У. Идрисси
ГОЛ! 1:0!
Л. Спинаццола
60'
39'
Желтая карточка
С. Хименес
35'
Желтая карточка
Т. Велленройтер
Желтая карточка
Д. Льоренте
34'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Вейналдум
21'
18'
Желтая карточка
М. Виффер
12'
Желтая карточка
К. Хартман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
17
Антони Миламбо
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Льоренте
59
Залевски
18
Матич
37
Спинаццола
4
Кристанте
23
Вейналдум
7
Пеллегрини
11
Белотти
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
17
Ганцко
18
Траунер
3
Хартман
27
Виффер
10
Кекчю
11
Джаханбакш
17
Шиманьски
11
Идрисси
29
Хименес
Эль-Шаарави
3
Кумбула
3
Кумбула
Эль-Шаарави
3
Льоренте
3
Ибаньес
3
Ибаньес
3
Льоренте
6
Смоллинг
2
Челик
2
Челик
6
Смоллинг
23
Вейналдум
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
23
Вейналдум
11
Белотти
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Белотти
59
Залевски
21
Дибала
21
Дибала
59
Залевски
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
17
Шиманьски
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Шиманьски
11
Идрисси
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Идрисси
18
Траунер
24
Дилросун
24
Дилросун
18
Траунер
11
Джаханбакш
90
Данило
90
Данило
11
Джаханбакш
Остались в запасе
Рома
Фейеноорд
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Рома - Фейеноорд
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Фейеноорд
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+