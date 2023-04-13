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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Рома
Фейеноорд - Рома: обзор матча 13 апреля 2023
Фейеноорд
13.04.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Рома
54'
М. Виффер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Рома
84'
Замена
З. Челик
️️️️
Л. Спинаццола
Замена
М. Лопес
️️️️
С. Хименес
82'
Замена
Данило
️️️️
А. Джаханбакш
71'
Замена
И. Пайшао
️️️️
У. Идрисси
64'
58'
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
ГОЛ! 1:0!
М. Виффер
Пас отдал
У. Идрисси
54'
46'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Л. Пеллегрини
43'
Пенальти не реализован!
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
С. Шиманьски
36'
26'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
М. Виффер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
10
Кекчю
11
Идрисси
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
29
Хименес
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
18
Матич
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Абрахам
21
Дибала
29
Хименес
15
Лопес
15
Лопес
29
Хименес
11
Идрисси
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Идрисси
11
Джаханбакш
90
Данило
90
Данило
11
Джаханбакш
37
Спинаццола
2
Челик
2
Челик
37
Спинаццола
7
Пеллегрини
23
Вейналдум
23
Вейналдум
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
Остались в запасе
Фейеноорд
Рома
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Фейеноорд - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
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