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Крузейро - Атлетико Паранаэнсе

25.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 36 тур Крузейро - Атлетико Паранаэнсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
17 тур
29 июля, суббота 00:00 Атлетико Паранаэнсе Крузейро
Бразилия. Серия А 2019
31 тур
7 ноября, четверг 03:30 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро
12 тур
28 июля, воскресенье 01:00 Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2018
33 тур
11 ноября, воскресенье 00:01 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Крузейро
14 тур
23 июля, понедельник 01:00 Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2017
32 тур
5 ноября, воскресенье 22:00 Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе
13 тур
13 июля, четверг 03:45 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро
Бразилия. Серия А 2016
33 тур
29 октября, суббота 21:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро
14 тур
12 июля, вторник 02:00 Крузейро 0:3 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2015
30 тур
15 октября, четверг 01:30 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро
11 тур
5 июля, воскресенье 03:00 Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2014
22 тур
18 сентября, четверг 02:30 Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе
3 тур
4 мая, воскресенье 01:30 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Крузейро
Бразилия. Серия А 2013
21 тур
15 сентября, воскресенье 01:30 Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе
2 тур
29 мая, среда 00:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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