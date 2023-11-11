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Гремио - Коринтианс

11.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 34 тур Гремио - Коринтианс
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
15 тур
15 июля, суббота 00:00 Коринтианс Гремио
Бразилия. Серия А 2021
37 тур
5 декабря, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:1 Гремио
18 тур
29 августа, воскресенье 22:00 Гремио 0:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2020
22 тур
23 ноября, понедельник 02:30 Коринтианс 0:0 Гремио
3 тур
16 августа, воскресенье 01:00 Гремио 0:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2019
23 тур
6 октября, воскресенье 01:00 Гремио 0:0 Коринтианс
4 тур
12 мая, воскресенье 01:00 Коринтианс 0:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2018
38 тур
2 декабря, воскресенье 22:00 Гремио 1:0 Коринтианс
19 тур
19 августа, воскресенье 01:00 Коринтианс 0:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2017
29 тур
19 октября, четверг 02:45 Коринтианс 0:0 Гремио
10 тур
25 июня, воскресенье 22:00 Гремио 0:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2016
20 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Гремио 3:0 Коринтианс
1 тур
15 мая, воскресенье 22:00 Коринтианс 0:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2015
24 тур
10 сентября, четверг 04:00 Коринтианс 1:1 Гремио
5 тур
4 июня, четверг 04:00 Гремио 3:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2014
36 тур
24 ноября, понедельник 00:30 Коринтианс 1:0 Гремио
17 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Гремио 2:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2013
29 тур
17 октября, четверг 04:50 Гремио 1:0 Коринтианс
10 тур
1 августа, четверг 00:00 Коринтианс 2:0 Гремио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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