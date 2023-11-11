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Атлетико Минейро - Гойас

11.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 34 тур Атлетико Минейро - Гойас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
15 тур
15 июля, суббота 00:00 Гойас Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2022
23 тур
20 августа, суббота 22:30 Атлетико Минейро 0:1 Гойас
4 тур
1 мая, воскресенье 00:30 Гойас 2:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2020
34 тур
4 февраля, четверг 03:30 Гойас 1:0 Атлетико Минейро
15 тур
11 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 3:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2019
31 тур
7 ноября, четверг 02:00 Атлетико Минейро 2:0 Гойас
12 тур
29 июля, понедельник 01:00 Гойас 0:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2015
36 тур
22 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:2 Гойас
17 тур
9 августа, воскресенье 22:00 Гойас 0:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2014
22 тур
19 сентября, пятница 02:30 Гойас 2:3 Атлетико Минейро
3 тур
5 мая, понедельник 01:30 Атлетико Минейро 0:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2013
36 тур
24 ноября, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 4:1 Гойас
17 тур
1 сентября, воскресенье 01:30 Гойас 0:0 Атлетико Минейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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