Атлетико Минейро - Гойас

|15 тур
|15 июля, суббота
|00:00
|Гойас
|Атлетико Минейро
|15 тур
|15 июля, суббота
|00:00
|Гойас
|Атлетико Минейро
|23 тур
|20 августа, суббота
|22:30
|Атлетико Минейро
|0:1
|Гойас
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|00:30
|Гойас
|2:2
|Атлетико Минейро
|34 тур
|4 февраля, четверг
|03:30
|Гойас
|1:0
|Атлетико Минейро
|15 тур
|11 октября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|3:0
|Гойас
|31 тур
|7 ноября, четверг
|02:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Гойас
|12 тур
|29 июля, понедельник
|01:00
|Гойас
|0:0
|Атлетико Минейро
|36 тур
|22 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:2
|Гойас
|17 тур
|9 августа, воскресенье
|22:00
|Гойас
|0:0
|Атлетико Минейро
|22 тур
|19 сентября, пятница
|02:30
|Гойас
|2:3
|Атлетико Минейро
|3 тур
|5 мая, понедельник
|01:30
|Атлетико Минейро
|0:1
|Гойас
|36 тур
|24 ноября, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|4:1
|Гойас
|17 тур
|1 сентября, воскресенье
|01:30
|Гойас
|0:0
|Атлетико Минейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0