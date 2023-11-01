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Брагантино - Коринтианс

01.11.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 32 тур Брагантино - Коринтианс
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
13 тур
1 июля, суббота 00:00 Коринтианс Брагантино
Бразилия. Серия А 2022
24 тур
30 августа, вторник 03:30 Коринтианс 1:0 Брагантино
5 тур
9 мая, понедельник 00:00 Брагантино 0:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2021
23 тур
3 октября, воскресенье 01:00 Брагантино 2:2 Коринтианс
4 тур
17 июня, четверг 02:30 Коринтианс 1:2 Брагантино
Бразилия. Серия А 2020
32 тур
26 января, вторник 02:00 Коринтианс 0:2 Брагантино
13 тур
4 октября, воскресенье 22:00 Брагантино 0:0 Коринтианс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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