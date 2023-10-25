Атлетико Минейро - Флуминенсе

|11 тур
|21 июня, среда
|00:00
|Флуминенсе
|Атлетико Минейро
|11 тур
|21 июня, среда
|00:00
|Флуминенсе
|Атлетико Минейро
|29 тур
|1 октября, суббота
|21:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Флуминенсе
|10 тур
|9 июня, четверг
|03:30
|Флуминенсе
|5:3
|Атлетико Минейро
|36 тур
|28 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Флуминенсе
|17 тур
|24 августа, вторник
|02:00
|Флуминенсе
|1:1
|Атлетико Минейро
|35 тур
|11 февраля, четверг
|03:30
|Флуминенсе
|0:0
|Атлетико Минейро
|16 тур
|15 октября, четверг
|03:30
|Атлетико Минейро
|1:1
|Флуминенсе
|33 тур
|17 ноября, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|1:1
|Атлетико Минейро
|14 тур
|11 августа, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Флуминенсе
|30 тур
|21 октября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:0
|Атлетико Минейро
|11 тур
|10 июня, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|5:2
|Флуминенсе
|21 тур
|22 августа, вторник
|02:00
|Флуминенсе
|2:1
|Атлетико Минейро
|2 тур
|21 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|1:2
|Флуминенсе
|24 тур
|13 сентября, вторник
|02:00
|Флуминенсе
|4:2
|Атлетико Минейро
|5 тур
|2 июня, четверг
|03:45
|Атлетико Минейро
|1:1
|Флуминенсе
|21 тур
|30 августа, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:2
|Атлетико Минейро
|2 тур
|17 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|4:1
|Флуминенсе
|27 тур
|10 октября, пятница
|02:30
|Флуминенсе
|0:0
|Атлетико Минейро
|8 тур
|29 мая, четверг
|05:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Флуминенсе
|37 тур
|1 декабря, воскресенье
|01:30
|Флуминенсе
|2:2
|Атлетико Минейро
|18 тур
|5 сентября, четверг
|04:50
|Атлетико Минейро
|2:2
|Флуминенсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0