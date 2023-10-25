Введите ваш ник на сайте

Атлетико Минейро - Флуминенсе

25.10.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 30 тур Атлетико Минейро - Флуминенсе
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
11 тур
21 июня, среда 00:00 Флуминенсе Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2022
29 тур
1 октября, суббота 21:00 Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе
10 тур
9 июня, четверг 03:30 Флуминенсе 5:3 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2021
36 тур
28 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе
17 тур
24 августа, вторник 02:00 Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2020
35 тур
11 февраля, четверг 03:30 Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро
16 тур
15 октября, четверг 03:30 Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2019
33 тур
17 ноября, воскресенье 01:00 Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро
14 тур
11 августа, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2018
30 тур
21 октября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро
11 тур
10 июня, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2017
21 тур
22 августа, вторник 02:00 Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро
2 тур
21 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2016
24 тур
13 сентября, вторник 02:00 Флуминенсе 4:2 Атлетико Минейро
5 тур
2 июня, четверг 03:45 Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2015
21 тур
30 августа, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро
2 тур
17 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 4:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2014
27 тур
10 октября, пятница 02:30 Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро
8 тур
29 мая, четверг 05:00 Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2013
37 тур
1 декабря, воскресенье 01:30 Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро
18 тур
5 сентября, четверг 04:50 Атлетико Минейро 2:2 Флуминенсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 