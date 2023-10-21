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Куяба - Коринтианс

21.10.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 29 тур Куяба - Коринтианс
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Коринтианс Куяба
Бразилия. Серия А 2022
29 тур
2 октября, воскресенье 03:00 Коринтианс 2:0 Куяба
10 тур
8 июня, среда 03:30 Куяба 1:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2021
32 тур
14 ноября, воскресенье 23:00 Коринтианс 3:2 Куяба
13 тур
27 июля, вторник 02:00 Куяба 1:2 Коринтианс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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