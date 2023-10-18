Сан-Паулу - Гремио

|9 тур
|3 июня, суббота
|00:00
|Гремио
|Сан-Паулу
|35 тур
|3 декабря, пятница
|02:00
|Гремио
|3:0
|Сан-Паулу
|16 тур
|15 августа, воскресенье
|03:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Гремио
|36 тур
|15 февраля, понедельник
|02:30
|Гремио
|1:2
|Сан-Паулу
|17 тур
|18 октября, воскресенье
|03:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Гремио
|36 тур
|2 декабря, понедельник
|01:00
|Гремио
|3:0
|Сан-Паулу
|17 тур
|31 августа, суббота
|17:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Гремио
|34 тур
|16 ноября, пятница
|00:01
|Сан-Паулу
|1:1
|Гремио
|15 тур
|27 июля, пятница
|01:30
|Гремио
|2:1
|Сан-Паулу
|35 тур
|16 ноября, четверг
|00:30
|Гремио
|1:0
|Сан-Паулу
|16 тур
|25 июля, вторник
|02:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Гремио
|35 тур
|18 ноября, пятница
|00:30
|Сан-Паулу
|1:1
|Гремио
|16 тур
|24 июля, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:0
|Сан-Паулу
|25 тур
|13 сентября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:2
|Сан-Паулу
|6 тур
|7 июня, воскресенье
|04:00
|Сан-Паулу
|2:0
|Гремио
|26 тур
|4 октября, суббота
|23:20
|Гремио
|0:1
|Сан-Паулу
|7 тур
|25 мая, воскресенье
|04:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Гремио
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0